Трактора и экскаваторы в Сочи уничтожили биоресурсы на миллионы рублей

Сочинская полиция возбудила уголовное дело по факту производства работ с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, повлекших массовую гибель рыбы и других водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, проверка в Хостинском районе Сочи выявила, что с ноября по декабрь 2018 года там выполнялись строительные и берегоукрепительные работы в русле реки Сочи. В ходе работ применялись трактора и экскаваторы. В результате работ (в отсутствие проектно-сметной и разрешительной документации) было допущено нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. В частности, произошло уничтожение в значительных размерах кормовых запасов, потери прироста водных биологических ресурсов, вызванного гибелью планктонных кормовых организмов.

Ущерб оценен на сумму более 2,5 млн руб. «Указанные обстоятельства являются существенными и требует компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов», - пояснили в надзорном ведомстве.

Василий Хитрых