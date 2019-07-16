Количество ДТП в Нижегородской области выросло на 3% в первом полугодии

В Нижегородской области за первое полугодие 2019 года было зарегистрировано 2,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает ГУ МВД по региону, количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 15,6% до 124 случаев.

Всего в результате аварий были ранены 3,1 тыс. человек (+6,4% по сравнению с первым полугодием 2018). Тяжесть последствий от ДТП снизилась до 3,8 погибших на 100 пострадавших (4,7 в 2018 году).

Основными причинами аварий стали несоблюдение водителями очередности проезда (20,5%), несоответствие выбранной скорости конкретным условиям (12,6%), выезд на встречную полосу (12,6%). По вине пешеходов произошло на 7% ДТП меньше (238): сократилось число аварий из-за перехода проезжей части в неустановленном месте (-22,2%) и аварий с пешеходами в нетрезвом состоянии (-28%).

Анастасия Еремина