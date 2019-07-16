Для Пермского марафона купят три системы хронометража за 2,2 млн рублей

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“» объявило открытый конкурс на приобретение и поставку систем электронного хронометража в рамках организации и проведения Пермского международного марафона.

Как указано в техническом задании, необходимо поставить две системы электронного хронометража шириной 4 метра и одну шириной 8 метров. Системы должны работать на UHF-радиочастотах 860–960 MHz и обладать гарантированной точностью результатов — 99,8%.

В комплект системы входят: декодер, GSM/GPS-модуль для декодера, четыре сборных взаимозаменяемых черных мата 70х100 см, стартовые кнопки и набор кабелей для подключения декодера к матам. Декодер должен находиться в защищенном кейсе. Победителя конкурса определят 1 августа. Максимальная цена контракта определена в 2,2 млн руб.

Пермский международный марафон — популярное спортивное мероприятие, инициатором проведения которого, как считается, выступил губернатор Максим Решетников. В марафоне 2018 года участвовало 8 тыс. человек. В этом году марафон будет проводиться 7 и 8 сентября. Для участия в Пермском международном марафоне зарегистрировалось уже около 5 тыс. человек из 148 городов мира — из России, Франции, Украины, Польши и Швеции.