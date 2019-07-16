Mail.ru Group передаст Modern Pick 51% киберспортивного холдинга ESforse

Mail.ru Group заключила сделку с разработчиком игр Modern Pick о передаче 51% киберспортивного холдинга ESforse, следует из пресс-релиза интернет-компании. «Прогнозируется, что закрытие в рамках соглашения будет завершено в ближайшие месяцы, а ESforce будет исключена из консолидированной финансовой отчетности Mail.ru Group и результаты второго квартала будут представлены по проформе»,— говорится в документе.

Компания оценила 51% ESforse в $56 млн, однако сделка будет безденежной. Взамен Mail.ru Group получит от 16% до 17% Modern Pick. Интернет-компания уже обладает 3% Modern Pick, что в итоге увеличит долю до 19–20%.

Напомним, Esforce является одним из крупнейших киберспортивных холдингов в мире.

О том, почему компьютерные игры становятся популярнее в России,— в публикации “Ъ FM”.