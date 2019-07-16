На Кубани ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

В ближайшие два дня в регионе будут сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер. В отдельных районах ожидается подъем уровня воды в реках.

Как сообщили в администрации края, главам муниципалитетов дано поручение оповестить население о надвигающейся непогоде. В случае необходимости им надлежит обеспечить бесперебойную работу всех социальных объектов.

По данным ГУ МЧС по краю, 16 июля, в большинстве районов края ожидается дождь, местами ливень с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, а при грозах - до 20 м/с. Температура воздуха прогнозируется в районе + 23... +28.

Василий Хитрых