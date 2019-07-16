На Дону закрывается сеть «Мясной градус»

Управляющая сетью магазинов «Мясной градус» розничная компания «Мишель» («РКМ») приняла решение о ликвидации, сообщает «Город N». Несколько магазинов, занимавшихся реализацией продукции ГК «Евродон» в Ростове и Шахтах уже закрыты, в остальных не отвечают телефоны.

Сеть «Мясной градус» создал Вадим Ванеев для продажи мяса, произведенного предприятиями ГК «Евродон». Компания развивалась за счет собственных средств и не попала под контроль ВЭБа, как основной бизнес по производству индейки. Фирменные торговые точки продолжали работать еще несколько месяцев после прекращения производства на «Евродоне» и продавали мясо от других производителей.

Сейчас «РКМ» обжалует в апелляционной инстанции решение суда по иску от поставщика индейки — ООО ТД «Индолина» (входит в ГК «Евродон») на сумму 174 млн руб. Заявление было подано уже после того, как ВЭБ установил контроль над ГК «Евродон».

Напомним,осенью 2018 года между основателем и гендиректором ГК «Евродон» Вадимом Ванеевым и основным кредитором, а также бенефициаром предприятия ВЭБом произошел конфликт, который закончился уходом господина Ванеева с поста и заявлениями в суд о признании банкротами компаний группы. Общий долг «Евродона» перед банком оценивается в 37 млрд руб.

Дарья Голякова