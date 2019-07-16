В Челябинской области на треть выросло количество транзакций с банковскими картами

Жители Челябинской области в I квартале этого года совершили около 119 млн операций с помощью банковских карт на общую сумму 198 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций выросло на 30,3%, объем – на 8,4%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего жители региона пользовались картой во время оплаты товаров, работ или услуг. Так, с января по март жители региона совершили более 101 млн платежей на 68 млрд руб. Рост к аналогичному периоду составил 38,5% и 30,4% соответственно. Отмечается незначительное снижение количества (на 3,4%) и суммы (на 0,3%) наличных денег, снятых с банковских карт.

На 1 апреля в Челябинской области выпущено в обращение 6 млн банковских карт, из них 20% составляют карты «Мир». В среднем, на каждого трудоспособного жителя региона приходилось более трех банковских карт.