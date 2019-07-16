Радий Хабиров готовит повышение для Урала Кильсенбаева и Азата Бадранова

Как стало известно "Ъ-Уфа", в администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова готовятся перестановки. Повышение по службе должны получить начальник управления по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев, занимающий эту должность с ноября 2018 года, и его заместитель Азат Бадранов, управляющий отделом политического планирования и проектирования.

О подготовке назначения Урала Кильсенбаева заместителем руководителя администрации главы региона Александра Сидякина, а Азата Бадранова — главой управления по общественно-политическому развитию, сообщил телеграм-канал «Якширак доширак». По информации канала, господин Кильсенбаев будет курировать в администрации идеологию и выборы.

Собеседник, близкий к врио главы, факт подготовки таких документов подтвердил. По его словам, чиновники получат повышение по итогам проведения Пятого всемирного курултая башкир.

Как сообщал "Ъ-Уфа", перед и во время пленарного заседания курултая были задержаны лидеры башкирского национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов и Эльмир Мухаметьянов. Господина Алчинова из фойе выводил лично Азат Бадранов, а Эльмира Мухаметьянова задержали в зале, когда он по приглашению модератора, Урала Кильсенбаева, спускался к микрофону, чтобы выступить. Собеседник из окружения Радия Хабирова заявил, что повышение отметившихся на курултае чиновников является знаком «окончательного размежевания с этнорасистами».

Урал Кильсенбаев родился в июле 1982 года в Кугарчинском районе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления. Карьеру начинал в 2004 году специалистом госкомитета республики по молодежной политике. В 2007 году возглавил в этом ведомстве отдел. В 2009 году перевелся в министерство молодежной политики и спорта, где также возглавил отдел. В 2011 году возглавил отдел госкомстроя республики. В 2012-м был назначен председателем комитета по молодежной политике Уфы. В 2015-2019 годах руководил администрацией Советского района города.

Наталья Павлова