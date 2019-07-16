От укусов клещей в Екатеринбурге пострадали более 10 тысяч человек

Более 10 тыс. человек пострадали в Екатеринбурге от укусов клещей. Среди пострадавших более 1,3 тыс. детей, сообщили в региональном управлении Роспортебнадзора. По данным исследования, в Свердловской области клещи покусали более 29,4 тыс. человек, в том числе более 5,2 тыс. детей.

Больше всего пострадавших от клещей в Слободо-Туринском муниципальном районе, Пышминском, Асбестовском, Рефтинском и Тугулымском городских округах. Специалисты провели 206 тыс. вакцинаций и 315 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

«В лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом “клещевой вирусный энцефалит” госпитализировано 248 человек (диагноз подтвержден у 38 человек, в том числе у шести детей), с диагнозом “клещевой иксодовый боррелиоз” госпитализировано 390 человек (подтвержден диагноз у 193 человек, в том числе у 35 детей)»,— рассказали в ведомстве.