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Венгрия ожидает визита Путина в октябре

Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября, сообщает газета Nepszava со ссылкой на источники. По их словам, в Будапеште господин Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они могут обсудить, в частности, поставки российского газа.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин трижды встречался с премьер-министром Венгрии. Господин Орбан нередко высказывал недовольство политикой Евросоюза по отношению к России.

О последних переговорах между Венгрией и Россией читайте в интервью главы МИД Венгрии Петера Сийярто “Ъ”.

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