Магнитогорский завод оштрафовали за отсутствие контроля выбросов

Природоохранная прокуратура оштрафовала ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что производственный экологический контроль в полном объеме на предприятии не осуществлялся. Замеры промышленных выбросов и контроль эффективности работы газоочистных установок производила лаборатория без специальной аккредитации. Контроль количества выбросов проводился в соответствии с нормативно-технической документацией, которая утратила в силу еще в 2015 году, информация о результатах замеров являлась недостоверной.

По фактам выявленных нарушений руководителю завода внесено представление. В результате рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, управление Росприроднадзора по Челябинской области привлекло предприятие к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия), ст. 8.5 КоАП РФ (сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды) на общую сумму 40 тыс. руб.