Городские службы в Ижевске устраняют последствия сильного дождя и ветра

Минувшей ночью сильный ветер во время ливня повалил несколько деревьев в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, дерево перегородило ул. Сабурова в районе ул. Барышникова, 31, также из-за дерева было затруднено движение на ул. 6-я Подлесной и по дороге на Медведево - на конечной остановке автобуса. Все деревья коммунальные службы убрали до начала движения общественного и автомобильного транспорта.

В результате продолжительно дождя затопило ряд участков дорог. Работники городских служб занимались расчисткой ливневой канализации — прочистили от мусора ливневку на перекрестках улиц Кирова и Пушкинская, Ленина и Пушкинская, восстанавливали канализационные люки, которые выбило потоком воды, собирали случайный мусор, вынесенный на проезжую часть, убирали поваленные деревья, устраняли повреждения в сети уличного освещения.

Ремонтные бригады восстановили работу светофора на перекрестках улиц 10 лет Октября и 9-е Января, продолжаются работы на светофорных объектах на перекрестках улиц Ленина — Воровского, Ленина — Пушкинская, К. Маркса — Бородина, на ост. «Школа милиции».

Комплекс мероприятий по очистке города от последствий ливня и восстановлению пропускных систем водоотвода продолжается, работы проводятся на самых проблемных участках, сообщили в администрации Ижевска.

По всем вопросам благоустройства города, неработающей ливневки, упавших деревьев ижевчане круглосуточно могут обратиться в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона 998-072, а также в службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.