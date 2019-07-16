В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на частный дом в станице Новощедринской в Чечне. В результате пострадало четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Причина крушения пока не установлена.

Информация об инциденте поступила в 7:58. Самолет врезался в дом правой частью крыла и носом. Из-за этого разрушена половина дома, сам самолет пострадал незначительно. Пилот сломал ключицу, жильцы дома получили сильный шок. Всех пострадавших госпитализировали. В их числе, по словам источника ТАСС, есть ребенок.