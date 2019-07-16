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«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обе нитки газопровода «Северный поток» остановлены для проведения технического обслуживания. Оно продлится до 30 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport. Техобслуживание является плановым и регулярным и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, следует из пресс-релиза проектной компании Nord Stream AG.

Первый «Северный поток» мощностью 55 млрд кубометров в год был построен в 2010–2012 годах. Он поставляет газ из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2018-м газопровод обеспечил рекордные поставки в Европу. Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.

О ходе строительства «Северного потока-2» читайте в публикации журнала «Огонек» «Умом Европу не понять».

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