Директором ДИВСа назначен Николай Гарбузов

Замминистра спорта Свердловской области Николай Гарбузов назначен директором Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, пишет Ura.ru. Ранее, по некоторым данным, на эту должность рассматривалась Ольга Глацких, назначенная в апреле замдиректора ДИВСа. Сейчас действующим директором спортивного комплекса является Геннадий Севастьянов, проработавший на этой должности 17 лет. Его контракт истекает 11 августа.

Ранее Ольга Глацких оказалась в центре федерального скандала в начале ноября прошлого года. В интернете распространилось видео с ее встречи со школьниками Кировграда, на которой, отвечая на вопрос о финансировании молодежных проектов, чиновница заявила, что «государство вам ничего не должно», потому что «не просило вас рожать». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. В конце декабря 2018 года Ольга Глацких подала заявление об отставке.

Подробнее об отставке чиновницы — в материале ”Ъ-Урал” «Ольга Глацких ничего не должна госслужбе»