Силовики задержали южноуральца, «заминировавшего» детский дом

Сотрудники УФСБ по Челябинской области, ГУ МВД региона и Росгвардии провели комплекс мероприятий, в ходе которых установили и задержали жителя Еманжелинского района, который, по версии силовиков, сообщил в дежурно-диспетчерскую службу о наличии взрывного устройства в детском доме «Надежда» поселка Зауральский.

Было проведено обследование здания и прилегающей к нему территории, взрывное устройство не обнаружено.

Задержанный подозреваемый ранее был судим за кражу, разбой и угон автомобиля. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).