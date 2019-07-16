Центр здоровых сердец

В Уфе началось строительство хирургического комплекса республиканского кардиологического центра. Заливка первого бетона под фундамент будущего здания прошла в торжественной обстановке: памятную капсулу в основание здания заложил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«За последние годы это самый крупный медицинский объект, который мы строим, — сказал Радий Хабиров. — Это реально долгожданный проект. В нынешнем году мы также сдаем две крупных поликлиники и порядка 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Конечная наша цель — сделать так, чтобы люди жили дольше и были здоровыми».

Как отметил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин, в новом здании разместятся два операционных блока, приемное и диагностическое отделения, комфортные двухместные палаты дневного стационара и лаборатория Кроме современного медицинского оборудования, в новом кардиоцентре появится современный конференц-зал, спортивная площадка, зоны отдыха и игровые зоны для детей. Но главное — появление нового корпуса позволит расширить список процедур для пациентов кардиоцентра.

Республиканскому кардиоцентру такой объект действительно был необходим уже давно: по словам главного врача ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Ирины Николаевой, еще семь лет назад стало понятно, что для внедрения передовых медицинских технологий учреждению нужен современный хирургический корпус.

«Строительство нового хирургического корпуса позволит снизить количество осложнений и внедрить новые виды хирургического лечения, улучшить условия пребывания пациентов и сотрудников, повысить качество и продолжительность жизни больных. Все перечисленное выведет кардиоцентр в лидеры среди аналогичных учреждений не только нашей страны, но и зарубежья», — говорит Ирина Николаева.

Смета на строительство нового хирургического корпуса составила 2,62 млрд рублей. Работы ведет одно из опытнейших строительных предприятий республики — группа компаний «СУ-10».

«На протяжении последних лет этот проект можно назвать одним из наиболее масштабных, — рассказывает генеральный директор ГК «СУ-10», Заслуженный строитель РБ Валерий Мансуров. — Мы приступили к работам всего неделю назад — подготовили котлован, установили решетку под фундамент. Сегодня выполнили заливку первого бетона. Работаем непрерывно, в несколько смен — сейчас у нас на объекте трудятся порядка 50 человек, но в дальнейшем доведем количество рабочих до 200. Мы понимаем всю важность этого проекта, поэтому строим качественно и быстро. Планируем уже в июле-августе завершить работу над фундаментом, а уже до конца года — поднять коробку будущего здания хирургического корпуса».

На протяжении следующего, 2020 года, строители будут проводить внутренние работы. После того как здание будет сдано в эксплуатацию, начнется реконструкция существующего корпуса кардиоцентра. Полностью завершить все работы на объекте планируется в 2021 году.

Добавим, что новый хирургический корпус республиканского кардиологического центра — не первый объект социальной сферы в регионе, строительством которого занимаются специалисты ГК «СУ-10». Так, в селе Языково силами компании был расширен хирургический корпус районной больницы — в настоящее время здесь ведутся отделочные работы. С опережением графика идет строительство пристроя к республиканскому онкологическому диспансеру.

Кроме этого, специалисты ГК «СУ-10» работали — и продолжают работать - на строительстве многих образовательных учреждений в Уфе и по всей республике. В частности, была построена современная школа в Демском районе Уфы и еще одна — в Стерлитамаке; реконструирован лицей на улице Мустая Карима в столице республики. Близятся к завершению работы по строительству нового здания уфимской школы №44 на улице Революционной, продолжается строительство детского сада, средней школы и спортивного центра в Инорсе. В Илишевском районе республики построены детский сад и дом культуры с фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Черекулево, а также поликлиника в селе Верхнеяркеево. В общей сложности за 17 лет работы компания построила 21 школу, 16 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна.