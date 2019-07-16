Два крупных областных медиа Кузбасса стали холдингом

В Кемеровской области два государственных предприятия — газета «Кузбасс» и губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс» — реорганизованы в региональный медиахолдинг «Кузбасс». Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Телегин.

Директором нового медиахолдинга назначена исполнявшая обязанности директора газеты «Кузбасс» Татьяна Смолина, ранее занимавшая пост коммерческого директора издания. Госпожа Смолина имеет 20-летний опыт работы в региональных медиа, из них десять лет она отработала в газете «Кузбасс».

Как писал “Ъ-Сибирь”, решение об объединении газеты «Кузбасс» и ГТРК «Кузбасс» в холдинг принято в январе 2019 года. Оба предприятия принадлежат областному комитету по управлению муниципальным имуществом. Тогда в правительстве Кемеровской области заявляли, что слияние необходимо «для оптимизации управленческих процессов, повышения эффективности работы медиаактивов администрации».

Газета «Кузбасс» — одна из старейших в регионе, она издается с января 1922 года. В составе ГТРК «Кузбасс» — телеканалы «СТС-Кузбасс» и новокузнецкий «10 канал», радиостанции «Кузбасс FM» и «На милицейской волне». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка газеты «Кузбасс» в 2017 году составила 40,7 млн руб., чистый убыток — 44 тыс. руб. Выручка ГТРК «Кузбасс» — 62,4 млн руб., чистый убыток — 9,3 млн. руб.

Юрий Зуев