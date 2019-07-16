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«Витус» не согласен с решением ЦБ аннулировать лицензию на управление ценными бумагами

Представители ООО «Инвестиционная компания „Витус“» прокомментировали аннулирование у компании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Как сообщил гендиректор общества Дмитрий Болтачев порталу РБК-Пермь, среди тех нарушений, о которых упомянуто в сообщении Банка России, нет ни одного, решение по которым вступило бы в силу.

«Ранее Центральный Банк направлял предписания, которые мы сейчас опротестовываем в порядке, установленном законом. Остальные нарушения, о которых упоминается в сообщении, Центральным банком решения еще не приняты. Мы не можем пояснить эти события на конкретных примерах, так как информация, касающаяся наших клиентов, является конфиденциальной», — заявил господин Болтачев.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, 12 июля Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционная компания „Витус“». В сообщении ЦБ уточняется, что отзывается лицензия на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами.

Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений ИК требований законодательства о ценных бумагах. В частности, по мнению регулятора, общество осуществляло действия, относящиеся к манипулированию рынком. Также ООО «ИК „Витус“» нарушило требование ЦБ по минимальному размеру и расчету размера собственных средств, не предоставляло вовремя отчетность.

По заявлению ЦБ, действие лицензий прекращается 11 декабря 2019 года. Само общество обязано прекратить деятельность за сутки до этого.

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