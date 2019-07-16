Красноярский мэр подарил чиновникам «подметалки-погоняйки»

Мэр Красноярска Сергей Еремин подарил главам городских районов метлы и совки, чтобы им было легче следить за чистотой на улицах. «На совещании вручил главам районов атрибуты чистоты. Метлы "подметалки-погоняйки" должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории»,— написал Сергей Еремин в своем Instagram.

Напомним, в январе 2019 года красноярские активисты отправили посылки с мусором депутатам Госдумы и сенатору Андрею Клишасу, пытаясь обратить их вниманием на проблемы с «мусорной реформой» в регионе. Горожане записали обращение к депутатам, где предложили им понюхать «родной» мусор.

Подробности — в материале “Ъ” «Красноярским депутатам разослали мусорные посылки»

Юлия Сасевич