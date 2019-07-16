Обвинявшаяся в экстремизме Мария Мотузная вернулась в Россию

Барнаульский блогер Мария Мотузная, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов в соцсети «ВКонтакте», вернулась в Россию. Ранее она уехала за границу из-за уголовного преследования, но дело в отношении нее было закрыто.

Последнее время Мария Мотузная находилась в Литве, куда приехала в декабре 2018 года, а теперь будет жить в Санкт-Петербурге. «Я вернулась 14 июля и рада, что я в России, чувствую себя хорошо и комфортно»,— сказала она в интервью TJournal, отметив, что на ее решение в первую очередь повлияло закрытое уголовное дело. «Я не вижу необходимости находиться в Европе, Литве. В итоге я приняла решение, что в России у меня все — работа, друзья, семья, а за границей мне уже морально тяжело»,— добавила Мария Мотузная.

Напомним, следственные органы обвиняли Марию Мотузную в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти из-за публикаций нескольких мемов в соцсетях (ст. 282 и ст. 148 УК РФ). Поводом для возбуждения в мае 2018 года уголовного дела стали девять картинок, сохраненных в 2016 году Марией Мотузной на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На одной из картинок были изображены африканские дети и надпись: «Черный юмор, как и еда, не до всех доходит». В январе 2019 года стало известно о прекращении ее уголовного преследования. Прокуратура от имени государства принесла девушке извинения за необоснованное привлечение к ответственности. Весной она потребовала 1 млн руб. морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Подробности — в материале “Ъ” «С мемами в соцсетях еще разберутся в судах»

Илья Галагуз