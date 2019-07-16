Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. «Коллекция состоит из археологических артефактов крымской земли, и никто, кроме Крыма, не имеет на нее права»,— сказал он.

По словам господина Мальгина, каких-либо оснований для передачи коллекции Украине нет. «Мы оцениваем шансы на то, что суд Амстердама пересмотрит решение суда первой инстанции в пользу Крыма, как 50 на 50»,— сообщил он.

Директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова также выразила надежду, что артефакты вернутся домой в свои экспозиции. Ожидается, что Апелляционный суд Амстердама объявит решение по скифскому золоту 16 июля.

В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда сказал, что передачу скифского золота Украине можно расценить только как хищение.

Позже крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Скифское золото угрожает музейным отношениям».