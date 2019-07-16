Pegas снял один из пермских чартеров в Тунис

Туроператор Pegas Touristic вчера отменил чартерную программу Пермь — Монастир (Тунис). По этому направлению с 25 мая летала авиакомпания Nordwind Airlines с периодичностью раз в 11 дней.

В международном аэропорту «Пермь» подтвердили „Ъ-Прикамье“ отмену рейса. По информации аэропорта, перевозчик не выполнит один рейс в июле и три в августе. При этом, как добавили в пресс-службе аэропорта, сохраняется чартерная программа из Перми в другой тунисский аэропорт — Энфиду. Туда осуществляют полеты авиакомпании Royal Flight (туроператор Coral Travel) и Azur Air (туроператор Anex Tour).

По информации пермских турфирм, Pegas Touristic пересаживает своих клиентов на рейсы, которые организует туроператор Anex Tour.