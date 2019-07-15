Следовавший в Санкт-Петербург самолет «Победы» вернулся в Казань из-за задымления салона и проблем с двигателем

16 июля, вторник
Вылетевший в Санкт-Петербург Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» с 185 пассажирами и 6 членами экипажа на борту через 35 минут полета вернулся в аэропорт Казани. Вынужденная посадка была совершена «в связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе», сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
По данным управления, судно поднялось в воздух в Казани в 20:50, а уже в 21:25 вернулось в аэропорт вылета.
Пострадавших нет.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.