Следовавший в Санкт-Петербург самолет «Победы» вернулся в Казань из-за задымления салона и проблем с двигателем

Вылетевший в Санкт-Петербург Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» с 185 пассажирами и 6 членами экипажа на борту через 35 минут полета вернулся в аэропорт Казани. Вынужденная посадка была совершена «в связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе», сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По данным управления, судно поднялось в воздух в Казани в 20:50, а уже в 21:25 вернулось в аэропорт вылета.

Пострадавших нет.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"