Горизбирком Петербурга отменил 14 отказов в регистрации кандидатов в депутаты

Рабочая группа городской избирательной комиссии (ГИК) Санкт-Петербурга восстановила права 14 кандидатов в муниципальные депутаты от муниципальных образований Лиговский округ, Пулковский меридиан, Академическое и Владимирский. Ранее местные комиссии незаконно отказали им в регистрации. Теперь им отправили документы на повторное рассмотрение.

Председатель ГИК Виктор Миненко заявил, что все обращения будут рассмотрены в установленный законом срок. Если районные избиркомы не будут слушать городскую комиссию, то она сама зарегистрирует всех кандидатов.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург