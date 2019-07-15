«Теперь многое зависит от самого Гризманна»

Новоиспеченный игрок «Барселоны» Антуан Гризманн наконец был представлен каталонской прессе. Встреча прошла на стадионе Camp Nou при пустых трибунах. Поклонников сине-гранатовых на это представление не пригласили. Что ждет звездного футболиста из Франции после скандального перехода из мадридского «Атлетико» в «Барселону»? Разбирался спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

В Испании давно привыкли к тому, что звезд топ-уровня здесь представляют с фанфарами, но история с переездом Гризманна из Мадрида в Барселону имеет неприятный душок, от которого воротят нос даже каталонцы. Гризманн должен был уйти в Барселону еще год назад, но в итоге остался и даже снял об этом решении документальный фильм, но это не помогло. Болельщики «Атлетико» начали освистывать Гризманна, а звезды «Барсы» во главе с Месси намекали, что перебежчик им в команде не нужен. Казалось бы, после этого Гризманн может уйти куда угодно, но не в «Барселону», и все же переход состоялся. €120 млн хоть и не сразу, но ушли на счет «Атлетико», а Гризманн с милой улыбкой заявляет прессе о новых вершинах: «Это новый вызов для меня, я предпочитаю покинуть зону комфорта и добиться успеха на новом месте. Цель — попасть в основу и стать ключевым игроком в этом великом клубе. Хочу выиграть Ла Лигу, Кубок короля и Лигу чемпионов. Хочу основательно пополнить собственную полку с трофеями».

Посмотреть на это болельщиков не пригласили. По одной из версий руководство опасается реакции фанатов на прошлогодний фильм Гризманна. И надо не забывать о том, что «Атлеткио» хочет подавать на «Барселону» в суд. По мнению мадридской стороны, Гризманн и «Барселона» договорились о трансфере давно, но ждали 1 июля, так как в этот день по контракту отступные за француза упали с 200 млн до 120. Но несмотря на все эти дрязги, Гризманн принял правильное решение рассказал «Ъ FM» футболист Александр Мостовой, который долгое время выступал на испанском чемпионате: «Ему будет непросто, когда они будут играть с “Атлетико”. Но Гризманн же знал, на что шел, это не первый футболист, который так переходит из какого-то “вражеского” клуба. Результат по-любому будет, потому что в “Барселоне” пока есть Лионель Месси. Для прессы и журналистов будет много работы».

Действительно легендарных футболистов, которые совершали подобное не мало. Тот же Луиш Фигу в 2000-м перешел из «Барселоны» в мадридский «Реал», а чуть раньше Луис Энрике, наоборот, переехал из «Реала» в «Барселону». На родине Гризманна, во Франции, совершенно не осуждают действия игрока сборной, и там он по-прежнему кумир для всех, рассказал «Ъ FM» футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Он один из лидеров сборной Франции и кумиров нынешней молодежи. Я считаю, что это правильный шаг. Единственное — как все было подставлено.

Я думаю, все можно было сделать более корректно.

Победителей, что называется, не судят, переход состоялся. Планку он задрал очень высоко, теперь ее надо держать. Надеюсь, он будет соответствовать, я в его футбольном мастерстве нисколько не сомневаюсь. Думаю, что у него все получится».

Теперь многое зависит от самого Гризманна, ведь если после скандального трансфера, он не покажет того футбола, которого от него ждут, свист на каталонских трибунах не заставит себя ждать. К футболистам, которые совершают подобные переходы, преданные фанаты любого куба редко бывают снисходительны.

Контракт с Гризманном «Барселона» подписала на пять лет. За это время французский нападающий получит €105 млн. В среднем это те же деньги, которые Гризманн зарабатывал в мадридском «Атлетико».