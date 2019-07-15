Бывшего вице-губернатора Новгородской области осудили на 10 лет колонии за взятку

Новгородский районный суд приговорил бывшего первого заместителя губернатора Арнольда Шалмуева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. руб., сообщает региональная прокуратура. Суд также ограничил его в праве занимать ряд должностей в течение двух лет 10 месяцев. Господин Шалмуев признан виновным в даче взятки экс-сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому за общее покровительство (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как было доказано в суде, бывший вице-губернатор Новгородской области договорился с сенатором о взятке в 50 млн руб. за содействие в назначении на должность первого заместителя главы администрации региона Николая Закалдаева, а также за получение полномочий в сфере дорожного хозяйства для хищения бюджетных денег. Через водителя сенатору Арнольд Шалмуев передал только 17 млн руб. и был задержан. За хищение денежных средств, выделенных на содержание дорог, в 2016 году он уже был осужден на восемь лет 10 месяцев. Путем частичного сложения срок заключения составит 10 лет.

Экс-сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был задержан в итальянском курортном городе Кортина-д`Ампеццо в 2018 году. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Россию.

Подробнее об уголовном деле против бывшего новгородского сенатора читайте в материале “Ъ”.