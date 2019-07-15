В Татарстане удвоилось число ограниченных в выезде за границу должников

В Татарстане более 145 тыс. жителей в первом полугодии были ограничены в выезде за пределы РФ в связи долгами. Как сообщает региональная служба судебных приставов, число таковых в аналогичный период прошлого года едва превышало 77 тыс. человек, что почти вдвое меньше текущих показателей. В результате республика заняла второе место после Москвы по наибольшему приросту не выездных в абсолютных цифрах.

Ограничение на выезд за пределы РФ применятся к гражданам с суммой долга от 30 тыс. руб., а к уклоняющимся от уплаты задолженности более двух месяцев - от 10 тыс. руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"