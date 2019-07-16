Суд продлил меру принуждения

Минстрою и аппарату правительства Пермского края не удалось оспорить взыскание Минфином РФ из бюджета региона более 77 млн руб. В прошлом году федеральное казначейство провело проверку расходования субсидии для финансирования расселения жителей Березников из аварийных домов. В результате оказалось, что обязательств по использованию субсидии регион не выполнил: из запланированных 3088 человек к концу 2016 года переехало только 316. По мнению УФК, из 858 млн руб. федеральных средств не было освоено более 770 млн руб. В минстрое убеждены, что не нарушали бюджетного законодательства, и намерены обжаловать постановление суда в кассации.



Как следует из материалов дела, в январе прошлого года управление федерального казначейства по Пермскому краю провело проверку использования минстроем средств федеральной субсидии, полученной в 2016 году. Субсидия предназначалась для финансирования мероприятий по переселению жителей Березников из домов, которые были признаны непригодными для проживания после техногенной аварии. По соглашению между Минстроем РФ и Пермским краем регион получил более 858 млн руб. По условиям соглашения, Пермский край должен был обеспечить ряд целевых показателей, в частности по количеству переселенных граждан, а также количеству людей, которые получили социальные выплаты. К концу 2016 года получить новое жилье и выплаты должны были 3088 человек. Согласно отчету регионального минстроя, эти показатели были выполнены.

Но в документах суда указывается, что в результате проверки УФК получило другие цифры. В частности, в 2016 году социальной выплатой воспользовались 2106 человек, а в новое жилье переселились 316, то есть чуть больше 10% от запланированного. Эти данные казначейство получило из письма управления имущественных и земельных отношений администрации Березников. Таким образом, в УФК решили, что краевой минстрой представил недостоверные сведения, нарушил условия предоставления субсидии. Казначейство решило применить меру бюджетного принуждения и потребовало вернуть 10% от «неосвоенной» суммы.

Министерство с выводами проверки и приказом Минфина РФ о взыскании средств не согласилось. Ненормативный акт оно попыталось обжаловать в Арбитражном суде Москвы. Заявитель настаивал, что все показатели фактически были достигнуты, а сам приказ нарушает действующее законодательство и права минстроя. Кроме того, краевые власти посчитали, что приказ был издан после срока, в рамках которого может применяться бюджетная мера принуждения. В августе прошлого года заявление было оставлено без удовлетворения. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, а в минувшую среду Верховный суд отказал прикамскому минстрою в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам ВС.

При этом фактическое списание средств было произведено еще в мае прошлого года. Эти действия власти пытались оспорить в рамках другого спора. Но в итоге суд установил, что решение по делу, по которому минстрой безуспешно пытался обжаловать приказ и выводы проверки, является преюдициальным. Кроме того, арбитраж указал, что министерство пытается по формальным признакам оспорить уже вынесенный судебный акт. В апреле 2019 года суд отказал в признании незаконными действий Минфина РФ. На минувшей неделе Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения.

В Министерстве строительства Пермского края пояснили, что на решение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда будет подана кассационная жалоба. В ведомстве считают, что срок применения бюджетной меры принуждения был нарушен, так как средства могли быть взысканы из регионального бюджета в течение 30 календарных дней после получения Министерством финансов РФ соответствующего уведомления. В минстрое убеждены также, что социальные выплаты на переселение получили 3088 человек. «В приложении №1 к соглашению в качестве показателя эффективности использования субсидии определено количество граждан, реализовавших социальную выплату, срок достижения данного показателя не установлен»,— сообщили в министерстве. Кроме того, чиновники настаивают, что фактически в новое жилье были переселены 380, а не 319 человек, поэтому объем возвращаемых средств должен быть пересчитан в сторону уменьшения.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что в последнем споре при вынесении решения суд руководствовался тем, что ранее арбитражный суд Москвы подтвердил факт бюджетного нарушения со стороны регионального минстроя. «В силу ст. 69 АПК оно имеет преюдициальное значение. Оснований для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам суд не нашел, поэтому отказал в удовлетворении иска»,— говорит эксперт.

Дмитрий Астахов