Чем Очер не шутит

Один из старожилов краевой политики, бывший глава и спикер земсобрания Очерского района Владимир Мокрушин готов участвовать в выборах депутатов думы местного городского округа. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ господин Мокрушин, он пойдет на выборы самовыдвиженцем, так как «не доверяет политическим партиям». Как предполагают эксперты, если спикеру удастся победить на выборах и сформировать пул своих сторонников, он получит возможность влиять на назначение главы городского округа.



Председатель земского собрания и экс-глава Очерского муниципального района Владимир Мокрушин будет участвовать в выборах депутатов думы Очерского городского округа как кандидат-самовыдвиженец. Согласно списку, опубликованному на сайте избирательной комиссии Пермского края, господин Мокрушин будет участвовать в выборах по трехмандатному округу №5.

Отметим, что в том же округе выдвинулся еще один кандидат-самовыдвиженец — однофамилец господина Мокрушина, восемнадцатилетний студент из Кудымкара Ярослав Мокрушин. «Единую Россию» в округе №5 представляют действующие депутаты думы Очера Сергей Колчанов и Наталья Тиунова, а также депутат совета депутатов Спешковского сельского поселения Владимир Пьянков. ЛДПР выдвинула на выборы по этому округу дефектоскописта по магнитному контролю Очерского механического завода Андрея Бердышева.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ Владимир Мокрушин, он принял решение выдвигаться самостоятельно, так как не доверяет партиям. Спикер добавил, что самовыдвижение дает возможность «отвечать самому за себя и никому не подчиняться». По словам кандидата, для регистрации ему необходимо собрать от 10 до 14 подписей. Политик отметил также, что идет на выборы «сам по себе», без пула кандидатов. «Посмотрим, кого зарегистрируют, потом будем договариваться, объединяться»,— поделился господин Мокрушин.

В этом году Очерский муниципальный район проходит процесс реорганизации в городской округ. Соответствующее решение земского собрания было поддержано краевым парламентом в марте этого года. В сентябре в единый день голосования будет избран единый представительный орган территории — дума городского округа. После этого депутаты выберут главу округа из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В комиссию войдут представители как руководства региона, так и городского округа.

Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что краевые власти рассчитывают сформировать в думе городского округа лояльное большинство за счет депутатов от «Единой России». Таким образом, у руководства региона появится возможность избежать проблем с назначением лояльного главы территории.

Отметим, что последние конкурсы на пост главы Очерского района не были успешными. Должность руководителя территории была вакантна с августа прошлого года, когда земсобрание района удовлетворило заявление руководителя муниципалитета Светланы Головач об уходе в отставку. С тех пор конкурс на пост главы района объявлялся дважды.

Первый из-за отсутствия кандидатов был признан несостоявшимся. На повторный конкурс заявились четыре кандидата: исполняющий обязанности главы района Игорь Вотинов, председатель комитета имущественных отношений районной администрации Владимир Рудометов, председатель ТИК Кишертского муниципального района Евгений Мякшин и депутат Осинской городской думы Максим Рожков. Считается, что господин Мякшин заручился поддержкой краевых властей. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов членов комиссии.

Владимир Мокрушин впервые возглавил Очерский район в 1997 году, и руководил территорией в течение двух сроков подряд. В 2008 и 2013 годах вновь избирался на пост главы района. В 2015 году господин Мокрушин выдвинулся на выборы в земсобрание и был избран спикером представительного органа. Политик заявил, что не намерен вновь претендовать на пост главы района. «Руководящие должности мне уже надоели»,— поделился спикер.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что господин Мокрушин «обладает известностью на территории». «Но также не надо забывать о достигнутой критической массе усталости населения от нерешаемых проблем и явно видимом нежелании их решать»,— добавил источник.

Политический консультант Сергей Иванов считает выдвижение Владимира Мокрушина «сигналом для политических элит». «Вероятно, он демонстрирует готовность формировать свой пул и участвовать в политической борьбе»,— предполагает эксперт. «Владимир Мокрушин является формальным и неформальным лидером территории, поэтому конкурс на главу городского округа вряд ли пройдет без его участия. Скорее всего, политик не будет выдвигать свою кандидатуру, а делегирует человека из числа своих ближайших сторонников. Но этот кандидат должен хоть немного устраивать краевые власти»,— прогнозирует господин Иванов.

Константин Кадочников