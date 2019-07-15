«Чтобы заработать денег, нужно запустить проект»

Экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил вопрос инвестиций в развитие Арктического шельфа и инициативу компании «Роснефть» о налоговых льготах с директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

— Насколько «Роснефти» нужны льготы для освоения арктического региона?

— В арктическом регионе находится 511 млрд тонн нефтяного эквивалента, что составляет две трети всех запасов, разрабатываемых в мире. Но при этом в Арктике полностью отсутствует инфраструктура. Инфраструктура — это не только буровые установки, промысловые объекты, это еще и терминалы, резервуары, аэродром, автодороги, ледоколы и так далее. И чтобы заработать денег, необходимо запустить этот проект. А у нас есть национальные цели, стратегические задачи, поставленные президентом — в их число входит развитие Северного морского пути.

— То есть это в рамках нацпроектов можно осуществить?

— У нас по этим нацпроектам 80 млн тонн должна быть проходимость Северного морского пути. Проект, который Игорь Сечин предложил, обеспечивает 100 млн тонн вместо 80, то есть идет перевыполнение плана. Но при этом совершенно очевидно, что затраты на этот проект будут чудовищными. И одна компания их точно не потянет.

— В KPMG общий объем оценивают в 8,3 трлн руб.

— От 5 до 8,5 трлн руб.

— А какой объем льгот необходим?

— Объем льгот необходим 2,6 трлн. Причем это не деньги, которые «Роснефть» будет, что называется, забирать из бюджета, это деньги, которые под разными платежами в виде налогов будут взяты, в том числе из освоения этого проекта. Но если проекта не будет, если его не удастся запустить, то этих так называемых выпадающих доходов, о которых говорит Минфин, тоже не будет. Либо мы создаем инвестиционно благоприятные условия для этого суперсложного проекта в арктических условиях, либо мы просто тупо теряем деньги, потому что ничего не будет.

— По прогнозам, в положительный финансовый поток проект выйдет где-то к 2027 году — в принципе, это не так долго.

— А вот если будет реализован план «Восток ойл», то к 2038 году у нас, по предварительным оценкам, весь мультипликативный эффект так называемый превысит 30 трлн руб., то есть бюджет заработает. Просто надо немного шоры приподнять с глаз и посмотреть чуть дальше.

— У «Роснефти» ведь уже льготы на подобные проекты. Ванкорский кластер как работает, как себя показывает, какие выводы можно сделать?

— Работает отлично, показывает себя замечательно. Более того, не только «Роснефть» пользуется подобного рода инвестиционными преференциями и налоговыми послаблениями. «Новатэк», проект «Ямал СПГ». Обнулили, например, НДПИ для этого проекта. Самотлор работает замечательно, там спад добычи замедлился с 5% в 2008-2017 году до 1,1% в 2018 году. То есть налоговый эффект даже выше, чем ожидаемый. Ну, я уж не говорю о том, что благодаря комплексу Permian Basin в США случилась так называемая сланцевая революция, теперь больше половины сланцевой нефти добывают от общего объема. Саудовская Аравия то же самое — Saudi Aramco снижают налоговую нагрузку. То есть если мы будем продолжать так, то мы просто не сможем выдержать мировую конкуренцию.