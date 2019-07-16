«Кировский» поправят

Для реализации транспортно-пересадочного узла на станции Пятилетка необходимо «полное переформатирование» Кировского рынка, сообщают в администрации Самары. На сегодня уже демонтируются нелегальные торговые точки — предписания по вывозу более ста незаконных контейнеров получены, подрядчики приступили к работе. Законным собственникам предложат занять торговые помещения транспортного узла. Эксперты не уверены в том, что Кировский рынок будет в итоге ликвидирован, если останется востребованным.

Кировский вещевой рынок «переформатируют» в связи с созданием на станции Пятилетка (находится возле рынка) транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Реализовать проект планируется до 2022 года. Об этом сообщила администрация Самары.

Так, в процессе обсуждения проекта было предложено два места для размещения автовокзала — территория между железнодорожными путями и улицей Теннисной и территория Кировского рынка. В мэрии отмечают, что станция Пятилетка выбрана для размещения ТПУ в связи с тем, что здесь можно соединить все виды транспорта — помимо электрички, в шаговой доступности располагается станция метро «Кировская», городские и пригородные маршруты автобусов, троллейбусная и трамвайные линии. Для быстрого перемещения от одного вида транспорта к другому будут сделаны специальные переходы, как подземные, от станции метрополитена с выходом к автобусам и электричке, так и наземные, от автовокзала к троллейбусам и трамваям.

«Транспортный пересадочный узел на станции Пятилетка действительно необходим. В этом у нас с РЖД единая позиция. Мы объединим свои усилия для развития этой территории. Нужен такой проект, чтобы пересадка для пассажиров была быстрой, безопасной и комфортной»,— считает глава Самары Елена Лапушкина.

Ранее министерство транспорта и автодорог Самарской области сообщало о создании четырех ТПУ — «Пятилетка», «Ягодная», «Липяги» и «Южное». Эти транспортные узлы станут станциями на пути следования нового ускоренного электропоезда Липяги (Новокуйбышевск) — Самара — Курумоч — Тольятти Южное. «Путь от Самары до Тольятти займет всего полтора часа»,— утверждают в администрации города.

Для реализации проекта необходимо «полное переформатирование» Кировского рынка. Сейчас уже началась работа по демонтажу нелегальных торговых точек. В мэрии со ссылкой на администрацию рынка сообщают, что предписания по вывозу более ста незаконных контейнеров получены, подрядчики приступили к работе. Законным собственникам предложат занять торговые помещения ТПУ.

В администрации ООО «Торговый комплекс „Мой — Кировский вещевой“» не удалось получить комментарий по телефону приемной — руководства не было на месте. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором компании является Ильдар Акжигитов, бенефициар — Асан ­Бекиров.

В начале июля во время встречи депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым депутат сообщил, что вблизи железнодорожной инфраструктуры в районе платформы Пятилетка функционирует более 100 торговых контейнеров, незаконно занимающих земельные участки. Участки находятся в полосе отвода железной дороги, и незаконное их использование вызывает обеспокоенность с точки зрения транспортной безопасности. В связи с этим Александр Хинштейн предложил Куйбышевской железной дороге инициировать освобождение данных участков от торговых контейнеров. Рашид Сайбаталов отметил, что платформа Пятилетка и прилегающая к ней территория являются частью планируемого ТПУ. В ходе работы по его созданию будут соблюдены все требования транспортной безопасности и решен вопрос правомерности использования участков в полосе отвода железной дороги.

Эксперты не уверены в том, что Кировский рынок будет в итоге ликвидирован, если останется востребованным. «Я не могу утверждать насчет того, уберут рынок или нет, потому что уже лет 20 его хотят ликвидировать, а он продолжает функционировать. В советское время люди ездили на вещевой рынок в поселок Энергетик даже на электричке, на автобусе, машинах по причине того, что он был востребован. Соответственно, любой объект будет функционировать в том случае, если он будет иметь спрос и предложение. Если люди туда идут, значит, он кому-то нужен»,— говорит председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самары Алексей Чигенев.

«Основные преимущества Кировского рынка заключаются в наличии большого ассортимента товаров и удобное расположение относительно всех транспортных узлов — это те немногие причины, по которым рынок пользуется нынешней популярностью. С точки зрения удобства для покупателей, разумеется, комфортней было бы наличие торгового центра на месте нынешнего рынка, но лишать рабочего места легальных торговцев тоже не стоит, поэтому оптимальный вариант — обустройство современных торговых павильонов в рамках строительства ТПУ»,— уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Наблюдатели расходятся во мнении о необходимости создания ТПУ. «У нас давно затеивали скоростную электричку до аэропорта Курумоч. И все признают, что проект неудачен по причине, что Самара не такой мегаполис как Москва, где доступность к аэропортам решается с помощью аэроэкспрессов, которые идут к аэропорту почти из центра города. У нас это просто-напросто не получилось. Соответственно, до станции Пятилетка добраться будет достаточно проблематично с точки зрения транспортной доступности временного характера, кроме жителей домов вблизи Заводского шоссе, площади Кирова. Это повлияет на то, что этот транспортный узел, наверное, также не будет востребован, по крайней мере, на сегодня он точно повторит судьбу электрички до станции Курумоч»,— считает Алексей Чигенев.

Павел Сигал полагает, что ТПУ важен не только с точки зрения оптимизации транспортной инфраструктуры, но и с точки зрения благоустройства всего микрорайона: «Проблемы станции Пятилетка известны давно, к ним относятся трудности с автомобильным транспортом, отсутствие непрерывных переходов от станции метро, остановок наземного транспорта — создание ТПУ предполагает решение этих ­проблем».

Ани Айвазян