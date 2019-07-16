Администрация борется с тенью

Администрацию по противодействию теневой экономике создают в Ульяновской области. Как совещательный орган, состоящий из представителей министерств, ведомств, надзорных органов и экспертов, она призвана вырабатывать предложения по возможным мерам и методам вывода сфер экономики из тени. Среди главных инструментов деятельности администрации — определение и формирование стимулов для добровольного выхода из тени субъектов бизнеса. Эксперты не уверены, что совещательный орган сможет решить проблему вывода бизнеса из тени, и считают, что для этого необходима системная работа штатного органа, в постоянном режиме анализирующего ситуацию и взаимодействующего с федеральным центром.

Во вторник завершается общественная и антикоррупционная экспертиза проекта указа губернатора Ульяновской области «Об администрации по противодействию теневой экономике на территории Ульяновской области» (АПТЭ), после чего, в ближайшие дни, указ будет подписан Сергеем Морозовым.

В положении, прилагаемом к указу, отмечается, что создаваемая администрация «является постоянно действующим координационным органом», главная цель которого — «решение задач сокращения доли теневого сектора экономики». Функции АПТЭ — мониторинг и анализ влияния теневого сектора экономики, выработка предложений по «наиболее приемлемым» мерам и механизмам влияния на теневой сектор, в том числе — по стимулированию добровольного выхода субъектов бизнеса из тени, координация деятельности исполнительных органов госвласти региона. Руководит администрацией председатель регионального правительства. Основная форма деятельности АПТЭ — заседания, которые проводятся не реже одного раза в месяц.

Как пояснил „Ъ“ премьер облправительства Александр Смекалин, АПТЭ будет иметь два уровня деятельности. Один — совещательный орган, в который войдут представители отраслевых министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов как региональных, так и теруправлений федеральных органов (в том числе Роспотребнадзор, УФНС, Росприроднадзор), правоохранительных органов, а также эксперты и представители соответствующих сфер экономики, где есть теневой сектор, «к примеру, той же „гаражной экономики“». Второй уровень — постоянно действующий орган, «своего рода управляющая группа», «которая будет сопровождать всю деятельность и обеспечивать техническую реализацию решений», эти функции будут возложены на структурное подразделение регионального минфина — отдел службы налоговой помощи. Дополнительных бюджетных затрат и увеличения штатов не потребуется, заверил господин Смекалин.

По его мнению, основным инструментом деятельности АПТЭ должны стать не карательные, а «системные меры, создание условий, при которых работать в белую выгоднее, чем в тени». «В то же время надо сделать так, чтобы в принципе не было возможности работать в тени, к примеру, в „гаражной экономике“ можно ввести ограничения по потреблению электроэнергии, что позволит определить, где работают мощные станки»,— добавил региональный премьер. По словам премьера, во многом АПТЭ намерена базироваться в своих выводах на исследованиях экспертных групп, «задача такая уже поставлена региональному Центру стратегических исследований». «Надо увидеть все ограничения и угрозы, чтобы понять, как и на что воздействовать»,— сказал Александр Смекалин.

Директор ЦСИ Олег Асмус (он включен в рабочую группу госсовета по борьбе с теневым сектором экономики) сказал „Ъ“, что «такой анализ уже сделан», «проанализированы зоны, наиболее подверженные теневому сектору, их 17, губернатору направлено письмо о выводах ЦСИ». «В моем понимании в Ульяновской области теневой сектор сосредоточен в тех сферах, где это просто вопрос выживания предпринимателя, и, перегнув палку, мы можем породить другую — социальную проблему. Надо действовать не карательными, а какими-то другими, экономическими мерами»,— сказал господин Асмус, заметив, что в правительстве региона не все с такой позицией согласны.

По данным ЦСИ, в 2017 году наибольший удельный вес занятых в теневом секторе приходился на сельское хозяйство (29,7%), торговлю и ремонт транспортных средств (25,4%), обрабатывающие производства (17,3%). В 2019 году показатели изменились, на первое место вышла сфера строительства, на втором осталась торговля с автосервисом. Всего, по расчетам ЦСИ, численность занятых в теневом секторе экономики региона составляет по итогам первого квартала 2019 года 112,4 тыс. человек, и хотя общая численность занятых в неформальном секторе уменьшилась, на 5% выросла доля тех, кто совмещает неформальную деятельность с официальной, работой. Растет в теневом секторе доля женщин, для которых это единственный источник дохода (парикмахеры, косметологи, фотографы, кондитеры).

Доктор экономических наук, член региональной Общественной палаты Анатолий Лапин, отмечая, что борьба с теневым сектором экономики необходима, не уверен, что деятельность создаваемой администрации будет эффективной. «Теневой сектор есть везде, только на разном уровне. Если ее минимальный уровень по отношению к ВРП около 10% в странах северной Европы, то максимальный, около 90% — в Африке, южнее Сахары. В России, по разным оценкам, 30–40%. Все страны ведут борьбу с теневым сектором, но готовых рецептов нет, потому что везде свои условия. Нужны глубокие исследования, серьезная аналитика и расчеты. И всем этим надо заниматься системно, поэтому большой надежды на эффективность работы совещательного органа нет»,— считает эксперт. По его мнению, необходим постоянно действующий орган со своими специалистами, которые могли бы изучать все явления теневой экономики, просчитывать последствия, взаимодействовать с федеральным уровнем власти. «Закономерности, сложившиеся на одном пути развития, сейчас не работают. Время простых решений закончилось, а к сложным решениям, научно обоснованным и просчитанным на разных моделях, мы еще не готовы»,— заключил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск