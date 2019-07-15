Участников криминальной разборки в Люберцах арестовали за мелкое хулиганство

Люберецкий городской суд арестовал на 15 суток 30 человек за мелкое хулиганство после сходки криминальных авторитетов в одном из кафе подмосковных Люберцах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суд признал виновными участников сходки по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

По информации источника агентства, среди арестованных — внук криминального авторитета Аслана Усояна (дед Хасан) Иракли Усоян. Напомним, дед Хасан был застрелен в Москве в 2013 году.

Об убийстве авторитета читайте в публикации “Ъ” «Пулевое решение».