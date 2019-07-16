РНКБ завершает санацию

До конца 2019 года Крайинвестбанк будет присоединен к санирующему его РНКБ, после этого банковская группа будет работать под единым брендом. Ранее планировалось, что реорганизация в виде присоединения Крайинвестбанка будет осуществлена не позднее 2023 года.



О том, что Крайинвестбанк до конца года будет присоединен к РНКБ, сообщил председатель совета директоров банка Михаил Якунин. «С 1 января 2020 года 55 отделений Крайинвестбанка перейдут под начало РНКБ,— уточнил он.— В течение следующего года они будут перебрендированы». Большинство отделений Крайинвестбанка находится в Краснодаре, переход под единый бренд позволит краснодарцам получать полный спектр продуктов, в том числе по льготным программам, добавил глава банка.

РНКБ получил статус санатора Крайинвестбанка в конце декабря 2015 года. Изначально, после принятия решения о финансовом оздоровлении банка, на конкурсной основе санатором была отобрана УК «Лидер», однако из-за того, что Крайинвестбанк попал под санкции, эту роль взял на себя РНКБ. В фазу практической реализации санация Крайинвестбанка вступила лишь спустя почти 11 месяцев после формального решения об оздоровлении. До этого банком управляла временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поскольку открытым оставался вопрос требуемого на оздоровление объема средств — ЦБ и санатор не сошлись в оценках. В итоге всего на санацию было выделено 30 млрд руб. (19,1 млрд руб. — в декабре 2015 года, еще чуть менее 13 млрд руб. — в марте 2017 года). В соответствии со стратегией развития Крайинвестбанк планировалось присоединить к РНКБ до 2023 года, однако все необходимые для интеграции процедуры были завершены раньше.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Он пришел в Крым в 2014 году, когда был выкуплен у Банка Москвы компаниями, близкими к крымскому правительству. По данным рейтинга «Интерфакса», на конец 2013 года банк занимал 587-е место по активам и 276-е по капиталу. В начале 2016 года РНКБ перешел в 100%-ную собственность Росимущества (см. “Ъ” от 13 января 2016 года). С тех пор банк был докапитализирован на 20 млрд руб. По данным рейтинга «Интерфакса», по итогам первого квартала 2019 года РНКБ занимал 41-е место по активам и 20-е место по капиталу среди российских банков. На данный момент у банка около 180 отделений.

Крайинвестбанк — один из крупнейших банков Южного федерального округа. Был создан в 2001 году администрацией Краснодарского края. В декабре 2015 года после внеплановой проверки ЦБ было принято решение о его санации. Банк является универсальным, предоставляя широкий комплекс финансовых услуг населению и бизнесу на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. Насчитывает около 60 офисов, большинство из которых находится в Краснодаре.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, объединение банков под одним брендом вполне логично. «Банки осуществляют деятельность в разных регионах под брендами, которые пользуются высокой узнаваемостью и лояльностью со стороны местных клиентов,— говорит он.— Вместе с тем развитие двух брендов сопровождается повышенными затратами на маркетинг, что в условиях предоставления сопоставимых продуктов может быть экономически менее выгодно, чем работа под единым брендом».

Светлана Самусева