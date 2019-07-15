Стихийные бедствия подталкивают изменения в самоуправлении

Глава пострадавшего от паводка Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов покинул свой пост после скандала. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказали «Ъ FM» в местном собрании депутатов. На прошлой неделе Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело. Ранее его отставки требовал вице-премьер Виталий Мутко.

Сергея Худоногова заподозрили в злоупотреблении полномочиями. В Сети появилось видео, где коммунальные службы в первую очередь ликвидируют последствия паводка у коттеджа чиновника.

Но официальная причина ухода — проблемы со здоровьем, рассказала заместитель председателя городского совета депутатов Вера Татарникова: «Сергей Худоногов находился в больнице — он сердечник, у него сахарный диабет, его состояние ухудшилось, в связи с чем он написал заявление об уходе по собственному желанию. СМИ в какой-то степени обострили его болезнь, потому что человеку, который проработал столько лет, все это неприятно. Его полномочия прекращены досрочно. Собралась дума, где присутствовало 17 депутатов из 19, и была принята отставка. 14 голосов было за, трое воздержались».

Единого мнения об отставке мэра, который занимал свой пост с 1994 года, у жителей Нижнеудинского района нет, говорит корреспондент «Ъ» в Иркутской области Екатерина Еременко: «Автор ролика утверждал, что это коттедж мэра, хотя сам Сергей Худоногов потом заявил, что такой недвижимости у него нет. Чиновники говорили, что на самом деле убирали последствия паводка по всей улице, а мэр просто тоже там жил. Но потом провели проверки, которые показали, что техника использовалась незаконно. Следственный комитет даже возбудил уголовное дело ст.285 “Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности”. Люди разделились на два лагеря: одни ругают Худоногова, другие считают, что он просто стал жертвой. Несмотря на то, что наводнение — это стихийное бедствие, даже за это пытаются кого-то наказать, в нашем случае это мэры».

Участившиеся отставки региональных управленцев — тревожный симптом, говорит независимый политолог Дмитрий Орешкин: «Теперь каждый начальник должен все время чувствовать свою зависимость от центра, который, как мы видим, все чаще и чаще вынужден демонстрировать свою всесильность.

Должно пройти еще несколько лет для того, чтобы и страна, и Кремль осознали тупиковость ситуации.

Потому что на самом деле эффективное территориальное управление осуществляется в том случае, если власть зависит от местных жителей. Если же начинает руководить центр, то, так или иначе, начинается игра в перетягивание каната: федеральные органы пугают, регионы представляют отчетность, докладывают наверх, а потом выясняется, что ничего не сделано. Мы сейчас находимся на втором этапе: сначала шла коррупционная скупка лояльности, за счет чего обеспечивалась подотчетность регионов, теперь же их пытаются заставить слушаться и наказать силовыми методами. Следующий цикл — это, по-видимому, какая-то более глубокая реформа регионального менеджмента, чтобы большую роль в управлении своими территориями играли люди, которые на них живут. То есть должен происходить процесс децентрализации, но это будет еще нескоро».

Паводок в Иркутской области продолжается третью неделю, из-за него в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным жертвами стихии стали 25 человек, 422 госпитализированы. 15 июля вице-премьер Виталий Мутко заявил, что восстановительные работы в пострадавшем от паводка Приангарье заканчиваются. По его словам, 18 июля правительство может рассмотреть вопрос о выплате компенсаций пострадавшим в Иркутской области. Сейчас около 340 человек находятся в пунктах долговременного пребывания. По оценкам властей, необходимо провести капремонт в 5 тыс. домов и заново построить около 3,5 тыс.

Кирилл Абакумов