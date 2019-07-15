«АльфаСтрахование» защитила автопарк главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк главного бюро медико-социальной экспертизы Краснодарского края по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 135 тыс. руб.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации занимается проведением медико-социальной экспертизы с целью определения реабилитационного потенциала, ограничений жизнедеятельности человека и потребности в мерах социальной защиты.

«АльфаСтрахование» является надежной страховой компанией, множество государственных заказчиков доверяют ей свои автопарки. В данном случае полисами ОСАГО защищены 27 транспортных средств медико-социальной экспертизы края, среди которых легковые авто и автобусы. На протяжении всего времени, в течение которого они будут находиться под защитой нашей компании, предприятие может не беспокоиться за их состояние», – говорит Артур Куропатко, заместитель директора ЮРЦ «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам.

Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам первого квартала 2019 г. показали рост: сборы по ОСАГО увеличились на 10,4% (с 4,8 млрд до 5,3 млрд руб.), сборы по каско выросли на 2,2% (с 1,9 млрд до 2 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО выросли на 24,8% (с 4,7 млрд до 5,8 млрд руб.), по каско увеличились на 39% (с 864,8 млн до 1,2 млрд руб.).

Сборы «АльфаСтрахование» на юге России по ОСАГО за первый квартал 2019 г. достигли 1,1 млрд руб., что на 44,5% больше результатов за первый квартал 2018 г., по автокаско сборы снизились на 7% – до 217,5 млн руб. Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО выросли на 148% – с 370 млн до 918 млн руб., по каско – на 113,6% с 83 млн до 177,5 млн руб.