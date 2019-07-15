Часть зданий в исторической части Нижнего Новгорода перейдут в областную собственность

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на совместном заседании постоянных комиссий 15 июля 2019 года приняли решение передать в областную собственность два здания в районе улицы Черниговская. Среди них – бывшая водонапорная башня, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения. Планируется, что оба здания станут частью крупного инвестиционного проекта по редевелопменту территории от метромоста и Ромодановского (Казанского) вокзала до Мызинского моста.

В июне гордума Нижнего Новгорода уже обсуждала судьбу двух этих зданий и земельных участков. Тогда депутаты гордумы согласились исключить их из перечня приватизируемого имущества и передать в безвозмездное пользование ГБУ НО «Кадастровая оценка».

Напомним, весной 2019 года областной совет по имуществу одобрил проект комплексного благоустройство этого участка набережной Оки. Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд руб. В рамках проекта планируется возвести новые и отреставрировать часть старых зданий на этой территории.

По словам присутствовавшего на заседании министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, региональное правительство планирует заключение договора на комплексное устойчивое развитие территории. В этом случае инвестор сможет претендовать на представление мер государственной поддержки, в том числе по софинансированию реставрации объектов культурного наследия и ценных объектов градостроительной среды в объеме 70%.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о передаче в областную собственность 51 объекта недвижимости на территории Старого Канавина и Старого Нижнего, среди которых нежилые помещения и квартиры. По словам Сергея Баринова, реконструкция части их них будет завершена к 800-летию Нижнего Новгорода.

Андрей Репин