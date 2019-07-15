16 июля, вторник
11 сентября стартует корпоративный чемпионат «Лига Чемпионов Бизнеса» по мини-футболу в Воронеже. Период заявок уже открыт. Присоединяйтесь к «Лиге Чемпионов Бизнеса» и развивайте корпоративный спорт в компании вместе с нами!
Сроки проведения чемпионата: 3 месяца
Количество команд-участниц: 30.
Игровая площадка на осенний сезон: футбольный стадион "Стрела". Адрес: ул. Краснодонская, д.23Б.
Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей «весовой категории».
По вопросам участия обращайтесь к Татьяне Михайловой по телефону 8 (951) 569-31-01