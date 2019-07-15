«Лига Чемпионов Бизнеса» 11 сентября стартует осенний сезон по мини-футболу в Воронеже

11 сентября стартует корпоративный чемпионат «Лига Чемпионов Бизнеса» по мини-футболу в Воронеже. Период заявок уже открыт. Присоединяйтесь к «Лиге Чемпионов Бизнеса» и развивайте корпоративный спорт в компании вместе с нами!

Сроки проведения чемпионата: 3 месяца

Количество команд-участниц: 30.

Игровая площадка на осенний сезон: футбольный стадион "Стрела". Адрес: ул. Краснодонская, д.23Б.

Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей «весовой категории».

Деление команд на дивизионы по уровню мастерства. Вам гарантированы соперники вашего уровня;

Профессиональная статистика и фотоотчет после каждого проведенного матча;

Торжественный гала-ужин с награждением победителей и призёров каждого дивизиона.

По вопросам участия обращайтесь к Татьяне Михайловой по телефону 8 (951) 569-31-01