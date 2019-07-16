РЭК развеет тариф

По предписанию ФАС России, омская Региональная энергетическая комиссия (РЭК) пересмотрит тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Омске и области за счет снижения транспортной составляющей. Власти надеются, что новые тарифы окажутся экономически обоснованными и достаточными для исполнения компанией «Магнит», «мусорным» оператором, ее обязательств, но все же готовятся не допустить «зарастания» региона горами мусора. Подрядчики «Магнита» опасаются решения регулятора, ведь это скажется на его доходах, а значит, на качестве оказания услуги.

ФАС России предписала РЭК Омской области «рассчитать расходы на транспортировку отходов с целью снижения тарифа», говорится в сообщении комиссии. «Региональный регулятор исполнит предписание надзорного органа и для этого в оптимальные сроки проведет анализ логистической составляющей тарифа»,— цитирует пресс-служба РЭК заместителя председателя комиссии Людмилу Вичкуткину. В Омской области жители многоквартирных домов за вывоз ТКО сейчас платят 122,63 руб., частного сектора — 128,37 руб. До «мусорной» реформы тариф рассчитывался с квадратных метров жилой площади.

Отправной точкой для пересмотра «мусорных» тарифов стала прямая линия Владимира Путина, на которой президент дал указание ФАС разобраться с тарифом на вывоз мусора в Омской области, поднявшимся в этом году для граждан в несколько раз. Сегодня он один из самых высоких в Сибири. К примеру, в соседней Новосибирской области тариф на вывоз составляет 92,42 руб. с человека. Он един и для многоквартирных домов, и для частного сектора.

Регоператор по обращению с ТКО в Омске и Омской области — ООО «Магнит». Соглашение с ним омское минЖКХ заключило в августе прошлого года по итогам конкурсного отбора, к работе компания приступила 1 апреля. Прежде она имела новосибирскую «прописку», но с началом работы в регионе перерегистрировалась в Омской области. К работе «Магнита» у властей города и области и раньше были вопросы. Компания не смогла получить лицензию Росприроднадзора на обращение с ТКО в Омской области. Регоператор объяснил отказ ведомства «досадной технической ошибкой» и пообещал в ближайшее время ее исправить.

Транспортные расходы занимают львиную долю в «мусорном» тарифе — 93%, по данным РЭК. Регулированию они не подлежат, поскольку цену формирует рынок по результатам торгов, проведенных региональным оператором. «Омским УФАС и ФАС России после проведения проверки соблюдения ООО "Магнит" законодательства о контрактной системе в сфере закупок и законодательства о защите конкуренции не было установлено нарушений»,— говорится в сообщении РЭК. Но после предписания ФАС контрольно-надзорные органы все-таки вмешаются в экономику тарифа. Это пугает омские компании, занимающиеся вывозом мусора и работающие на подряде у «Магнита». На условиях анонимности руководители компаний-подрядчиков говорят, что, если тариф снизят, в проигрыше останутся все.

«Омский тариф на фоне всей России не самый высокий, хотя цены на расходные материалы, ГСМ, запчасти — общероссийские. Услугу за низкий тариф получить невозможно. Как мы можем наблюдать за работой системы? По работе мусоровозов. В существующих условиях придется экономить на транспорте. А кто будет за такие деньги вывозить отходы?»— переживает директор компании-подрядчика.

Как предстоящее снижение тарифа скажется на работе самого «Магнита», региональные власти прогнозировать не берутся. Министерство природных ресурсов и экологии региона готовится к разным вариантам развития событий, говорит его руководитель Илья Лобов. «Один из них — когда в условиях измененного тарифа регоператор продолжает работу на территории Омской области. Второй вариант — когда утвержденный тариф будет ниже затрат на вывоз ТКО. В этом случае мы можем ждать негативного развития событий. Если такая коммунальная услуга, как вывоз мусора, оказываться не будет, то город может просто погрязнуть в мусоре. В таком случае наша задача — не допустить зарастания региона горами мусора»,— уточнил он.

Вариант расторжения договора «Магнит» не рассматривает, уточнили “Ъ” в пресс-службе регоператора: «Компания ставит перед собой реальные задачи, эксперты и представители надзорных органов, подробно изучившие условия выбора регионального оператора по обращению с ТКО, понимают и признают, что сегодня ООО "Магнит" выполняет все условия, прописанные в договоре».

Виктория Стрельникова, Омск