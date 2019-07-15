В Пензе группа псевдомедиков нанесла ущерб гражданам на 13 млн рублей

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы местных жителей, которые, по мнению следствия, обманывали людей под видом оказания медицинских услуг.

По версии следствия, группа из девяти человек работала с марта 2016 по сентябрь 2017 года. Они создали организацию, которая позиционировала себя как филиал Московского медицинского центра по коррекции веса. Сотрудники центра обзванивали граждан и предлагали пройти бесплатную диагностику, ссылаясь на то, что она осуществляется по «Федеральной программе здоровья».

После обследования пациентам сообщали о наличии у них заболеваний, связанных с лишним весом и о возможности предоставить комплексное лечение на базе клиники. «Когда пациенты соглашались, то под предлогом предоставления рассрочки с ними заключали кредитные договоры, денежные средства по которым перечислялись банками на счета клиники. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 13 млн руб.»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все предполагаемые участники преступной группы заключены под стражу. Дело передано в Ленинский районный суд Пензы.

Сергей Петунин