Совет директоров ПАО «НМТП» возглавил Рашид Шарипов

На очередном заседании Совета директоров ПАО «НМТП» был избран председателем вице-президент ПАО «Транснефть» Рашид Шарипов. Кроме того, было принято решение избрать в состав Комитета по аудиту ПАО «НМТП» членов Совета директоров Сергея Андронова, Максима Гришанина и Вячеслава Скворцова. Председателем Комитета по аудиту ПАО «НМТП» стал Максим Гришанин, сообщили в пресс-службе порта

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Совет директоров ПАО «НМТП» рекомендовал направить на выплату дивидендов 98,4% чистой прибыли морского порта, которая по итогам 2018 года составила 15 млрд руб. Таким образом, сумма дивидендов по итогам прошлого года составила 14,8 млрд руб. Для сравнения: по итогам 2017 года ПАО «НМТП» выплатило дивиденды в размере 9,9 млрд руб. То есть после получения ПАО «Транснефть» контроля над Группой НМТП осенью прошлого года дивиденды в абсолютном значении выросли на 49,5%.

Василий Хитрых