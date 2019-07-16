Томские чиновники запретили разрешенный гей-парад

Администрация города Стрежевой Томской области запретила проведение ранее согласованного гей-парада. Об этом говорится в ответе городских властей, опубликованном московским ЛГБТ-активистом Николаем Алексеевым в соцсети «Вконтакте». Гей-парад был запланирован на 24 июля на Коммунальной улице. Власти согласились на проведение шествия при условии переноса акции в промзону — на Транспортную улицу, так как вблизи первоначально заявленной площадки находятся пожарная часть, несколько школ, спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», а также Центр туризма и спорта. Также ЛГБТ-активист подавал уведомления о проведении пикетов на площадях Победы и Нефтяников, но получил отказ по аналогичным основаниям. Позднее Николай Алексеев получил письмо от администрации Стрежевого: она запретила проводить гей-парад и на Транспортной улице, аргументируя близостью площадки к Центру социальной помощи семье и детям. «Истинной целью проведения публичных мероприятий может быть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений,— указано в письме, подписанном главой города Валерием Харахориным.— Учитывая, что на площади Победы и на площади Нефтяников, равно как и на иных территориях города, невольными получателями указанной выше информации станут несовершеннолетние, считаем недопустимым проведение мероприятий с заявленной целью на территории города». Николай Алексеев сообщил, что намерен оспорить решение администрации в Стрежевском горсуде Томской области: «Дело будет доведено до Европейского суда по правам человека».

Юлия Сасевич, Илья Галагуз