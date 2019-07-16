Cтроительство экспоцентра в ОЭЗ «Томск» начнется в третьем квартале 2019 года

В Томской области завершается процесс передачи полномочий региону по управлению особой экономической зоной «Томск». По словам вице-губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина, в течение месяца в уставный капитал АО «ОЭЗ ТВТ „Томск“» будут переданы объекты незавершенного строительства на северной и южной площадках ОЭЗ и средства на их достройку. «Передача активов позволит возобновить выполнение работ по созданию экспоцентра, инжинирингового центра и других объектов инфраструктуры уже в третьем квартале 2019 года»,— цитирует господина Гурдина пресс-служба областной администрации. Передача имущества от головного АО ОЭЗ (владеет 74% в ОЭЗ ТВТ «Томск») управляющей компании ОЭЗ «Томск» позволит повысить эффективность управления территорией и оперативно реагировать на потребности резидентов, комментировали ранее власти Томской области этот вопрос. Построить экспоцентр в ОЭЗ планировалось к 2018 году, инжиниринговый центр — к 2019 году. В 2017 году работы на объектах были приостановлены в связи с процедурой передачи имущества ОЭЗ региону. Ранее томские СМИ сообщали, что на достройку экспоцентра и инжинирингового центра необходимо около 1,2 млрд руб.

Оксана Павлова