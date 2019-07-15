В Нижегородской области количество зарегистрированных преступлений выросло на 5,6%

За первое полугодие 2019 года в Нижегородской области было зарегистрировано 20,9 тыс. преступлений (+5,6% по сравнению с первым полугодием 2018 года), сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Больше половины из них (55,6%) относятся к преступлениям имущественного характера, их количество выросло на 3,5% до 11,6 тыс. посягательств.

В основном рост преступлений имущественного характера связан с ростом числа мошеннических действий (+13%, 2,3 тыс.). Количество совершенных преступлений с помощью интернета или сотовой связи увеличилось на 34,1% (1,1 тыс.).

Коррупционных преступлений в регионе выявили на 77,7% больше (375 случаев). В 2,5 раза выросло число деяний против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного управления – до 330 случаев. В том числе выявлен 181 факт взяточничества (в 3,3 раза больше), 35 случаев получения взятки (рост в 2,5 раза), 14 фактов дачи взятки (+27,3%). Средний размер взятки составил 4,4 млн руб., что почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось (-2,3%, 1,7 тыс.). Масса изъятых наркотических, психотропных веществ и их аналогов выросла на 4,7% до 39,5 кг.

Всего к ответственности за полгода привлекли около 8,7 тыс. преступников (+2,1%). Общая раскрываемость преступлений составила 57,1% (в 2018 году – 57,7%).

Анастасия Еремина