Четвертый энергоблок Курской АЭС отключен на ремонт

На четвертом энергоблоке Курской АЭС начался плановый средний ремонт, энергоблок в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании отключен от сети. Об этом сообщает управление информации и общественных связей станции.

За 61 лень ремонта планируется выполнить «регламентный объем ремонтных работ, а также внутриреакторный контроль реакторной установки». Перечень ремонтных работ не раскрывается, но отмечается, что они «направлены на направленных на поддержание, восстановление работоспособности оборудования, улучшения технико-экономических показателей его работы».

Сейчас на Курской АЭС работают первый и третий энергоблоки. Второй энергоблок — в плановом ремонте с 1 апреля. На станции отмечают, что радиационный фон в ее районе «находится на уровне нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений».

Сергей Калашников