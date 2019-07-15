«От обычной электронной книги такого не ждешь»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об особенностях гаджета.

У бумажных книг есть очевидные и невоспроизводимые преимущества перед электронными версиями, например, запах или тактильные качества. Но вообще эти свойства подразумеваются самой природой материала. Напечатан на листочках текст или нет, бумага по-прежнему будет как-то пахнуть и как-то ощущаться в руках. Конечно, и у электронных книг тоже есть особенности, которые можно считать общими. Например, возможность уместить огромную библиотеку на крохотном чипе памяти смартфона или возможность поделиться произведением не лишаясь оригинала.

Но если возможности бумаги заканчиваются на отпечатке текста и иллюстраций, то у природы нулей и единиц гораздо больше степеней свободы. Любая из электронных книг может стать уникальной. Я не о тираже, литературном содержании или творческих приемах письма. Речь об особенном, единственном способе реализации во всем мире книг. О персональном взаимодействии с читателем.

Maginary как раз такая. Книга-квест или анимированная книга, как называют ее создатели, настолько сильна в эффектах, что я бы советовал специально выделить несколько часов, чтобы, не отвлекаясь, прочитать ее полностью за один раз или, правильнее будет сказать, пройти. Поскольку по ходу развития сюжета вам придется не только читать, но и предпринимать некоторые действия.

Вот пара спойлеров. В определенный момент iPhone надо будет подключить к зарядному устройству. В другом случае потребуется подуть в микрофон, имитируя ветер. Все эти маленькие задания симпатично интегрированы в сюжет и не подаются в открытую. Почти всегда мини-квесты, спрятанные в текст, сопровождаются отличной анимацией. Чуть реже используются звуковые эффекты.

Гений Maginary в том, что авторы использовали датчики и сенсоры iPhone для погружения пользователя, нет, не в книгу, а в новый вид развлечений. Книга — лишь форма, знакомый канал взаимодействия. В том числе и поэтому сюрприз удается. От обычной электронной книги такого не ждешь. И уж простите, но в бумажной версии Maginary просто не может существовать. Демоверсия уникальной электронной книги бесплатная.