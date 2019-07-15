Покупки откроют доступ к наличным на кассе

Снимать наличные в кассах магазинов можно будет по всей стране. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России. Сейчас в эксперименте участвуют отдельные торговые точки, но в ближайшее время услуга может заработать, в частности, в сети «Пятерочка». Снимать деньги с банковской карты прямо на кассе в магазине можно во многих странах.

Приход этой практики в Россию будет выгоден и для бизнеса, и для потребителей, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков: «Первым пилот запустил Сбербанк, после чего по этому пути пошли “Русский стандарт”, “Ак Барс” и некоторые другие кредитные организации. Практика показала, что это выгодное направление, поскольку оно привлекает дополнительных клиентов. Особенно это актуально для удаленных местностей: людям не надо бегать, искать банкомат, офис, тем более что во многих населенных пунктах, к сожалению, нет таких опций. Торговым точкам это тоже приносит прибыль — они получают небольшую комиссию за то, что оказывают такую услугу клиентам кредитных организаций.

Это хороший шаг в обеспечении доступности финансовых услуг».

Правда, снимать деньги с карты через кассу сможет не любой посетитель. Предполагается, что услуга будет доступна только при совершении покупки. Эта опция будет популярной среди россиян, считает портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Если говорить о будущем данной услуги, естественно, здесь есть потенциал, потому что среди домохозяйств, несмотря на очень высокие темпы роста доли безналичных платежей, наличный расчет тоже востребован. Я думаю, спрос у подобной опции будет. Так или иначе, бенефициарами будут розничные сети, магазины у дома и домохозяйства».

Тот факт, что снять наличные можно будет только при совершении покупки, никак не противоречит закону, пояснил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ: «Магазины занимаются продажей товаров, а не выдачей денег, поэтому тот, кто хочет воспользоваться дополнительной услугой — снять наличные — сможет это сделать там, где возможно. Но это не является обязанностью магазина: в законе “Об основах государственного регулирования торговой деятельности” или в уставе торговой организации такого пункта не прописано. Так что это некая дополнительная услуга, и никаких нарушений здесь в принципе быть не может».

По данным «Известий», Центробанк поддержал идею расширить эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов.

Андрей Загорский