Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о самых популярных французских блюдах.

Сегодня Лазурный берег и Прованс, кухня морского юга Франции. Тема для меня сложная, уж больно я люблю эти края. Только сосредоточишься, например, на десерте «Тропезьен», но тут же в памяти всплывает и «Буйабес», и салат «Нисуаз», и цветки кабачков запеченные в тесте, и Сезанн, и Ван Гог, и почему-то старое кино. Соблазнительная и коварная Брижит Бардо, неглиже на пляже Раматюэль — это из фильма Роже Вадима «И бог создал женцину». Кстати, именно она, великая «Би Би», и разрекламировала тот самый «Тропезьен» из Сан-Тропе. На мой взгляд, это просто булочка, между половинами которой намазан крем. Хотя, признаюсь честно, в желудок она не попадает, а проплывает, как местная яхта в уютную гавань. Вкусовые ощущения приятны до тоскливого вздоха, толстеть дальше нельзя.

Не случайно рецепт «Тропезьена» держится в секрете. Говорят даже, что булочку для него выпекают в одном месте Сан-Тропе, а крем изготавливают в другом. Не знаю, насколько это правда, но все рецепты сводятся к приготовлению воздушной бриоши и изумительного заварного крема. Как бы там ни было, «Тропезьен» известен сегодня во всем мире и является самым популярным лакомством на Лазурном берегу. Но сейчас, в жару, все больше хочется пить. Холодный лимонад с нотками фиалки или лаванды под легкий лаунж и густые прибрежные тени, незаметно переходит в пастис или абсент. И свет всех кафе, и абрисы лиц, и темнота кипарисов напоминают полотна Ван Гога. А все дамы становятся коварными и соблазнительными, как Брижит Бардо.