Электромобилям добавят звука

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, какие звуки для своих машин выбрали различные марки.

Валдайский колокольчик — самый популярный сувенир, который вам могут предложить на половине пути из Москвы в Санкт-Петербург. Вещь в хозяйстве не менее нужная, чем магнит на холодильник. Между тем, когда-то этот инструмент для извлечения звука был обязательным средством безопасности, которым должны были оборудовать гужевые повозки. Чтобы в темноте или тумане не столкнуться друг с другом или кого-нибудь не задавить. Или, если вам доводилось видеть документальную хронику с московских улиц 20-30-х годов прошлого века, то вы наверняка обращали внимание на звуковой фон — водителей обязывали сигналить во время движения. Потом это правило отменили.

Но сегодня возникла новая проблема. Электромобили, а скоро, как нам обещают, мир будет передвигаться исключительно на них, практически бесшумны, и потому представляют определенную опасность для человека. Поэтому в Евросоюзе на прошлой неделе вступило в действие правило, обязывающее автопроизводителей оборудовать свои электромобили генераторами звука. Собственно, автофирмы и сами озаботились этим. Вот, например, официальный звук электромобилей марки Nissan.

Для Jaguara I-PACE звук придумывал американский композитор Ричард Дивайн.

А для BMW звук сочиняла и вовсе голливудская знаменитость — Ханс Циммер, известный саундтреками ко многим фильмам — от «Человека дождя» до «Пиратов Карибского моря». У меня есть знакомый, который по звуку двигателя может определить, что где-то едет Ferrari, даже не видя сам автомобиль. Но уже скоро отличить на слух автомобиль одной марки от другой сможет даже ребенок.